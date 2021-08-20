Türkiye Hakkari’de ele geçirildi! Tam 191 kilo

Hakkari’de ele geçirildi! Tam 191 kilo

Türkiye

Hakkari’de ele geçirildi! Tam 191 kilo

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi.

20 Ağustos 2021, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı Köyü kırsal alanında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 191 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

DHA

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