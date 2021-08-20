Hakkari’de ele geçirildi! Tam 191 kilo
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi.
20 Ağustos 2021, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı Köyü kırsal alanında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 191 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
DHA