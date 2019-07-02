Hakkari'de ele geçirildi! Valilik görüntü paylaştı!
Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik güçlerince, 30 Haziran'da Geçimli köyü Gerik Tepe kırsalında yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında doçka silahı ile 318 doçka mühimmatı bulundu. Silah ve mühimmat imha edildi.