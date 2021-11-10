Hakkari'de korkutan yangın! İnceleme başlatıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
10 Kasım 2021, Çarşamba 23:17 Son Güncelleme:
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Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)(DHA)
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