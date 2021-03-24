Türkiye Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı

Türkiye

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı

Çukurca kara yolu, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 4 saat ulaşıma kapalı kalırken, Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da selden kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.

24 Mart 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Kırsal bölgelerde sağanak, heyelana neden oldu. Hakkari- Çukurca kara yolundaki yamaçta kalan Oğul ile Çimenli köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Hakkari'den Şırnak ve Çukurca yoluna gitmek isteyen sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından Hakkari- Çukurca yolu, yeniden açıldı. 

İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da sel nedeniyle kapandı. Bölgeye ekipler, iş makineleriyle sevk edilirken, yolların açılması için çalışma başlatıldı. 

DHA


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