Hakkari’de yaralanan asker şehit oldu
Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Van Valiliği'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Derecik’te mayına basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Hakkari’deki müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehit Demircan’ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
AA