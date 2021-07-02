Hakkari Üniversitesi, şehirdeki biyoçeşitliliği ortaya çıkarmak için hazırladığı projede Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfetti. Böğü türüne, 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi.

Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen "Hakkari İli Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı" projesi kapsamında Hakkari'nin çeşitli bölgelerinde yaptığı biyoçeşitlilik araştırmaları sonucunda Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni bir böğü türü keşfetti.

Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün (BAP) destekleğiyle 'Hakkari Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı' projesi hazırlandı.

ET YİYEN ÖRÜMCEK TABİRİ YANLIŞ

Projede kentin çeşitli bölgelerinde biyoçeşitlilik araştırmaları yapıldı. Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek'in yaptığı araştırmada, Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi.

Türün, palearktik olarak geniş yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğü türlerini içeren 'Galeodes' cinsine ait tür olduğu tespit edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, kentin biyocoğrafik olarak çok daha zengin faunaya sahip olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Erdek, Hakkari'nin İran-Turan ve Saharoarabian elementlerini içeren, biyoçeşitlilik bakımından keşfedilmeyi bekleyen bakir bölge olduğunu anlattı. Bilim dünyasına tanıtılan türe Hakkari'ye atfen 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi.

Medyada özellikle yaz aylarında sıkça "et yiyen örümcek" başlığı altında karşımıza çıkan paylaşımların gerçeklikten uzak olduğuna dikkat çeken Erdek, böğülerin örümcek olmadığını, örümceklerin aksine zehirsiz bir araknid grubu ve herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı ve predator canlılar olduğunun altını çizdi.



