Türkiye Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Türkiye

Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

28 Aralık 2020, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.

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4 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden görüntüler:

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