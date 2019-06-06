Hakkari’den acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu

06 Haziran 2019, Perşembe 01:54 Son Güncelleme:
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Hakkari’den acı haber! Bir asker şehit oldu

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde 5 Haziran’da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

ANKARA (AA)

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