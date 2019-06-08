Hakkari'den acı haber: Şehidimiz var

Hakkari'den acı haber: Şehidimiz var Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA’da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu