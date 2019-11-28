Hakkarili çocuklar hayallerinin peşinden gidiyor
Hakkari Yüksekova’daki Güvenli Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerin kurduğu Grup Yüksekova, plastik çöp kovalarını vurmalı çalgı gibi kullanıyor.
Yedinci sınıftalar
Hakkari Yüksekova’daki Güvenli Ortaokulu’nda eğitim gören 7. sınıf öğrencileri Bulut Altekin, Uygar Safalı, Cesur Aslan, Cevdet Baran, Enes Cindal, Eşref Ölmez, müzisyen olma hayallerini gerçekleştirmek için grup kurdu.
İmkanları olmadığı için tahta, odun, plastik kovalardan enstrümana benzettikleri çalgılar yapan çocuklar okulda konser vermeye başladı.
'Daha mutlu olurduk'
Kovacılar grubunun gitaristi Cesur Aslan müziği çok sevdiğini belirterek “Arkadaşlarımla beraber, tahta kullanarak televizyonda gördüklerimize benzer çalgılar yaptık.
Hayallerimizi bunlarla gerçekleştirdik. Gerçek müzik aletlerimiz olsaydı daha mutlu olurduk” dedi. Okul Müdürü Ümit Çiftçi “Eğlenmek ve hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar, onlara destek olacağız” dedi.
AA