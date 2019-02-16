Hakkarili öğrenciler karaoke yaptı

Hakkari Yüksekova'da Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından okulun konferans salonunda "O Ses Benim Karaoke" müzik yarışması düzenlendi

16 Şubat 2019, Cumartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Hakkarili öğrenciler karaoke yaptı

Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Okulu Müdürü Kenan Canan, Esedenere Karakol Komutanı Yarbay Eray Demirdiş, Esendere Belediye Birim Amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Birbirinden güzel seslerin yarışmada yer aldığını belirten Okul Müdürü Kenan Canan, "Çocukların gözlerinizdeki bu ışıltıyı gördükçe heyecanlanıyoruz. Bu tür etkinlikler tamamen sizin için. Biz her anlamda sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, o gözlerinizdeki ışıltıyla inşallah Esendere beldesini daha da kalkındıracaksınız. Gelecekte Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak çok güzel yerlerde olacağız" dedi.

Okulun müzik öğretmeni Ceylan Açat tarafından düzenlenen "O Ses Benim Karaoke" adlı yarışmanın 15 öğrencinin öz güveni kazandırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yaşar KAPLAN/DHA

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