Türkiye Hakkarili Yusuf matematikte dünya şampiyonu oldu

Hakkarili Yusuf matematikte dünya şampiyonu oldu

Türkiye

Hakkarili Yusuf matematikte dünya şampiyonu oldu

Hakkari'de 2'inci sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Veliecceoğlu (8) Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak, dünya şampiyonu oldu.

16 Ocak 2021, Cumartesi 13:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hakkari'de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm sorulara doğru cevap vererek, dünya şampiyonu oldu. Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Velieceoğlu, birçok ülkeden katılan 2 bin 557 öğrenci arasında birinci gelerek, ailesini ve Hakkarilileri gururlandırdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Orhan Velieceoğlu, matematikte dünya şampiyonu olan oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Yusuf okula başladığı günden beri öğretmeni, okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini arkamızda hissettik. Bu başarı bireysel değil ülkemiz, ilimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Yusuf Eymen'in öğretmeni Recep Sevmiş de sınavı öğrenince öğrencisinin katılmasını istediğini anlatarak, “Bu yıl benim için özel çünkü Yusuf gibi başarılı bir öğrenci ile tanıştım. Yusuf Eymen 4 yaşında okumaya geçen bir öğrenci. Boş zamanlarda Yusuf’u okula çağırıyordum. Beraber test çözüp, okumayı geliştirdik. Satranç ve zeka oyunları oynadık. Yusuf'taki zekayı ben gördüm. 2 bin 557 öğrencinin katıldığı sınavda birinci oldu. Bunun için önce öğrencimi sonra ailesini tebrik ediyorum. Hakkari'nin gururu oldu" diye konuştu.


Duygularını anlattı

Dünya birincisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu da öğretmeni ve ailesinin desteği ile bu başarıyı yakaladığını belirterek, "Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Öğretmenim bir sınav olduğunu söyledi. Babama sordum ve sınava girdim. Bütün soruları doğru cevapladım. Bu yüzden dünya birincisi oldum. Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" dedi.

DHA 


İlgili Haberler
50 yıldır çözülemeyen matematik problemi çözüldü


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İyi ki sanat var
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
20 Ocak’a doğru
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ''silici'' operasyonu