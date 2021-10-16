Tüm şarkılarınız hit oluyor ancak siz çok mütevazısınız. Eviniz öyle, duruşunuz öyle…

Böyle mutlu oluyorum. Benim komşularım olmalı. Çağ değişti ama biz değişmedik. Hiç şımarmadım. Ben semtimde herkesle selamlaşırım, “Günaydın Hakkı Abi” derler. Etiler’de yaşasam onu yakalayamam. Orada kimse kimseyle konuşmaz, selamlaşmaz.. Değerli insanların değerini, değerli insanlar bilir. Ben bir beyefendiyim. İnsanları incitmem. Kimseye tepeden bakmadım. Şöhret olsam da değişmedim. Evde de hep öğretmen Hakkı’ydım. Benim eşim dört kız, bir erkek büyüttü. Bir kere bile bağırmadı çocuklarına. Biz böyleyiz.

Çok ünlendiğinizde de öğretmenliği uzun süre bırakmamışsınız, değil mi?

Bırakamadım. Evim, düzenim yıkılır diye korktum. Küçük yaştan bize bunu öğretmişler. İstanbul’a gelmekten korkardım. O zamanlar konserler verirdim. Öğretmen arkadaşlarım artık bırakmam gerektiğini söylerdi. Öğretmenlik, çok kutsal meslektir. Benim iki kızım da öğretmen, biri de bankacı. Hiçbir zaman doğuştan gelen saygımızı unutmadık. Sokakta fotoğraf çektirmeye gelen kimseyi kırmadım. İnsanları hiçbir zaman hor görmedim. Ben bu ülkede büyük bir kesimin önderi konumundayım. Bu yüzden hata yapma şansım yok.

BENİM MÜZİĞİM DEMOKRATİKTİR, EN SAĞCI DA EN SOLCU DA DİNLER

Neyin ve kimlerin önderi olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Büyük bir inanç kesiminin… Biz inançlarımızı dışarıya yansıtmayan insanlarız. Benim müziğim demokratiktir. En sağcı da en solcu da dinler. Siyasetteki demokrasi nasıl şartsa müzikte de şarttır. Müzik yasak kaldırmaz. Arabesk müzik yapıyoruz diye bizi lanetliymişiz gibi gösteren bir güruh var.

Sizi neden lanetlesinler?

Arabesk deyince akla ilk Hakkı Bulut gelir, arabeskin babası benim. Ben müzik yaparken arabesk diye bir kelime yoktu. Benimle birlikte müzik dünyası sarsıldı. Herkes beni dinlemeye başladı. Bu müzik böyle yükselince, beni kıskanıp çekemeyenler, menfaatleri sarsılanlar arabesk kelimesiyle, kendini elit zannedenler bizi küçümsemeye başladılar. Küçük düşürmek istediler.

FAZIL SAY BANA ZULMETTİ, BENİ AĞLATTI, ONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Geçenlerde Selçuk Ural da Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur şarkılarını dinleyenlerin kıro olduğunu söyledi.

Rahmetli Müslüm Gürses’le jilet konusunda tartışmıştım. O da bunu istemiyordu aslında. Benim dinleyicilerim kültürlüdür. Kendilerini jiletledikleri filan yok. Bu kendini jiletleme çok eskilerden beri var ancak bunu arabeskle bütünleştirdiler. Ben toplumun kanayan yaralarını anlatıyorum. Alemdağ cezaevinde işkence bile görmüşüm ben. Yeri geldi gecekonduda yaşayanların dramını anlattım, yeri geldi kaybolan bir çocuğu anlattım. Selçuk Ural’ın bu sözlerinden sonra televizyoncular beni aradı, görüş istedi ama ben cevap vermeye gerek görmedim. Değmez! Ama Fazıl Say bana zulmetti, ona hakkımı helal etmiyorum.

Fazıl Say size ne yaptı?

“Arabesk dinleyenler vatan hainidir” dedi. Ona bile kötü bir cevap vermedim ben. Sırf çocuğu üzülmesin diye… Genç bir kızı var. Beni ağlattı ama onu yine de kötülemedim. Yaraladı beni.

FAZIL SAY’IN SANATINI BU ÜLKEDE 50 KİŞİ YAPIYOR, DÜNYA ÇAPINDA BİR SANATÇI DEĞİL O

Özür diledi mi?

O kabiliyette biri değil o. Sanatçı dediğin mütevazı olur. Onun yaşantısı da sanatı da bana uymaz. Onun sanatını bu ülkede 50 kişi yapıyor. Dünya çapında bir sanatçı değil o. Onun yaptığı işi 14 yaşındaki Koreli çocuk bile yaptı. Kalkıp da bu ülkenin insanlarına “Vatan haini” demesi çok kötü.

BAZI SANATÇILAR BENİM ŞARKILARIMLA ÖDÜLLER ALDI AMA BENİM ADIMDAN BAHSETMEDİLER BİLE

Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’le aynı kuşaktasınız. Onlardan geride kaldığınızı düşünüyor musunuz?

Onlar benden sonra geldiler. Kıyaslama yapmak istemem ama Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses benden daha aşağıdalar. Onların çevresi çok geniş. Onların etkisiyle farklı farklı işler yapma avantajları oldu. Ben 17 film çevirdim, benim filmlerimden bahsetmedi bile basın. İncindim, kırıldım, belli etmedim. Bazı sanatçılar benim şarkılarımla ödüller aldı ama benim adımdan bahsetmediler bile. Bana çok darbe vurdular.

AKİLLİK BAŞTAN SONA YANLIŞ, AKİL OLDULAR DA SANKİ NE YAPTILAR?

“Büyük bir inanç kesiminin önderiyim” dediniz neden akil olmadınız?

Gülüm, ben böyle geldim, böyle giderim. Ana dilim Kürtçedir ama hiç Kürtçe okumadım. Çünkü Türkçeyle başladım müziğe. Ben fikir değiştiren insanlardan hiç olmadım. Hayatımda döneklik yapmadım. Akillik, baştan sona yanlış. Akil oldular da sanki ne yaptılar? Hiçbir şey! Topluma faydaları dokunmadı.

Eşinizle 58 yıldır evlisiniz. Bunu nasıl başardınız?

Tüm topluma örnek olmak isteriz. Bize öğretilen budur. Bizim kültürümüzde kadın birinci sınıftır, biz ise ikinci sınıf. Benim eşim her zaman benden önde gelir. Ona hiç baskı yapmam, hep saygılıyımdır. Bazı yerlerde ise gelini sofraya oturmazlar ayıptır, gelin ayakta bekler ayıptır, çocuğunu alıp sevemez. Bunlar töre gelenek değil, çağ dışı uygulamalardır aslında. Tüm şarkılarımda sadece aşkı, sevgiyi anlatmıyorum. Toplumun kanayan yaralarını anlatıyorum. Ülke sorunlarını anlatıyorum diye 12 Eylül’de sadece bir şarkım yüzünden tutuklandım. İki arkadaşım yanımda işkenceden öldü. 25 kişinin ciğerleri patladı.

İHTİLAL ZAMANI ZORDU AMA ŞU ANDA DA ÖZGÜR DEĞİLİZ

Ne kötü günler geçirmişsiniz…

Korkunçtu. İhtilal zamanı zordu ama şu an da çok özgür değiliz. İnsanlara zulmeden zihniyet her zaman vardı. Ancak eğitimle, kültürle çözüm bulunur. Ben 17 sene öğretmenlik yaptım. Önce tahsil lazım herkese.

Yıllar önce oğlunuzla ekranda kavga etmiştiniz. Barıştınız mı?

Hâlâ yaramdır o olay. Sıkıntılı bir şey olmuştu, hanım da çay yapmıştı. Elimi sallarken yanlışlıkla çayı devirdim, yüzüm yandı. Spiker de sordu bana, olayı anlattım. Ama sonra baktım, oğlum televizyonlarda. Her gün çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Geldi, geçti, bu konuyu çok konuşmak istemiyorum. Barıştık. O benim oğlum, aynı evde yaşıyoruz.

ADI REZALETLERE KARIŞAN SANATÇILARIN ŞARKILARINI DİNLEMEM

Zengin bir adam mısınız?

Yok gülüm! O gemileri, yatları olanlardan değilim. Şımarıp, basın mensuplarına hakaret edenlerden de değilim. Evlenip iki günde boşanan ya da arkadaşının sevgilisine göz koyan sözde sanatçılar var. Onlar bize uymaz. Adı rezaletlere karışan sanatçıların şarkılarını dinlemem. İğrenç olaylara karışanlara ödül veriliyor bu ülkede.

Siz neler dinliyorsunuz?

Ben her tarz müziğe saygı duyarım, zevkle dinlerim. Beethoven, Mozart, Bach… Hepsini dinlerim. Yeri gelir Tarkan’ı yeri gelir Afrika kabilelerinin müziğini dinlerim.

TİKTOK’TA CANLI YAYIN BİLE YAPIYORUM, HER YERDEYİM

Sosyal medyayla aranız nasıl?

Çok iyidir. TikTok’ta canlı yayın bile yapıyorum. Her yerdeyim.

OY VERDİĞİM PARTİ BİLE ARABESK YAPIYORUM DİYE BANA KONSER VERDİRMİYOR

Konuşurken otosansür uygular mısınız?

Dikkat ederim. Konserlerim iptal olursa beni dinleyen hayranlarımı mağdur etmiş olurum ama fikirlerimi açık söylerim. Milletvekilliği teklifi çok geldi ama kabul etmedim. Ben tüm sevenlerimin sanatçısıyım. Oy verdiğim parti bile arabesk yapıyorum diye bana konser verdirmiyor. Oysa ben onlara oy verenlerin de dinlediği biriyim.