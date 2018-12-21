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Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartlarının şifrelerini söyledi

Usta sanatçı Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut'la katıldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında banka kartlarının şifrelerini açıkladı

21 Aralık 2018, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
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Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartlarının şifrelerini söyledi

Hakkı Bulut ve eşi Saadet Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hakkı Bulut, sohbete kendini kaptırınca banka kartlarının şifrelerini açıkladı.

'ÖNCE KENDİ YAŞIMI YAZIYORUM SONRA HANIMIN YAŞINI'

Eşiyle arasında 4 yaş olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, canlı yayında farkında olmadan kart şifrelerini söyledi.

Hakkı Bulut, "Mesela herhangi bir bankaya gittim kart şifresini yazarken önce kendi yaşımı yazıyorum bir de hanımın yaşını yazıyorum." dedi.

Olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen program sunucuları Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı "Oh maşallah şifreleri ilan etti." dedi. Hakkı Bulut ise reklam arasına kadar bankaları arayarak şifreleri değiştireceklerini söyledi.

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