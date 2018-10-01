Hakkı Bulut canlı yayında yaşadığı zor süreci anlattı

Uzun zamandır göğüs ağrısı çektiğini anlatan Hakkı Bulut yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Küçüklüğümde hiç koşamaz hemen bayılırdım demek ki o zamanda gelen bir şeymiş bu. Geçen sene yurt dışına konsere giderken havalimanında yine göğsüme ağrı girdi, nefes alamaz ve yürüyemez oldum her zaman başıma gelir. O arada telefonu çıkartarak galiba benim 'Ömrüm beni buraya kadar taşıdı' yazdım. Sık sık göğsüme ağrı giriyordu ama 10 dakika sonra geçerdi. O yüzden bende önemsemedim.

'SIRTIMA BİR AĞRI GİRDİ, NEFES ALAMADIM'

Bir gün sırtıma geçmeyen bir ağrı girdi, nefes almakta güçlük çektim. Hemen doktorumu aradım oda beni bir hastaneye yönlendirdi. Yolda eşim Saadet Hanım'ı aradım ben hastaneye gidiyorum dedim. Orada anjiyo oldum ama doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Benim ameliyatım kapalı ameliyattı. Göğsümün altında alınan damar kalbime takıldı.

'KENDİ ŞARKILARIMI DUYUNCA GÖZLERİMİ AÇTIM'

Ameliyathanede yanımdaki doktorlar benim şarkılarımı açmış bende onu duyarak uyandım. Farkına varmadan şarkı söyleyerek uyanmışım. Ameliyattan 3 gün sonra ayağa kalktım ve taburcu oldum. Operasyondan 5 gün sonra da yazlığıma giderek arılarımla ilgilendim sonra birer buçuk saat konser vererek kendimi sınadım."

'İSTANBUL'DA İKİ DAİREM, ADANA'DA İKİ DAİREM, SELİMPAŞA'DA YAZLIĞIM...'

Öte yandan Hakkı Bulut, maddi durumu hakkında da şu sözleri söyledi:

"Şu anda maddi durumum iyi, İstanbul’da iki dairem, Selimpaşa’da yazlığım, Adana’da iki dairem, Ceyhan’da mağazalarım var kirada… Çok şükür durumumuz iyi. Ama ben çalışmadan durmama, maddi yönden sıkıntım yok."

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