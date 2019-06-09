Haktan Pak kimdir? Kaç yaşındaydı?

Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma ile adını duyuran ve ilk olarak "Hırsız Var" filminde rol alıp kariyerinde hızla tırmanan Haktan Pak, 50 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu hastanede çoklu organ yetmezliği tedavisi görürüyordu. Acı haberin ardından oyuncunun dostları taziye mesajları iletirken hakkında detaylı bilgi saibi olmayanlar ise "Haktan Pak kimdir?" sorusunu sormaya başladı.

HAKTAN PAK KİMDİR?

Haktan Pak 6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Beren Saat'in de ünlü olduğu Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında yer aldı. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.