Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK’lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK’lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ'DE 1 TERÖRİST TESLİM OLDU
İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
DHA-AA