Hakurk nerede? Hakurk haritası...
Kuzey Irak'a hava ve kara harekatı düzenlendi. 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakurk bölgesine harekat düzenlendi Bu sıcak gelişme sonrası "Hakurk nerede?" ve "Hakurk haritası" aratılmaya başlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine hava ve kara harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada " "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır." denildi.
Bu flaş gelişme sonrası "Hakurk nerede?" sorusu yöneltilmeye başlandı.
HAKURK NEREDE?
PKK'nın tarafından kullanılan Hakurk, Kuzey Irak'ta bulunuyor. Hakurk bölgesi Kandil'in solunda bulunuyor.