Hakurk nerede? Hakurk haritası... Kuzey Irak'a hava ve kara harekatı düzenlendi. 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakurk bölgesine harekat düzenlendi Bu sıcak gelişme sonrası "Hakurk nerede?" ve "Hakurk haritası" aratılmaya başlandı.