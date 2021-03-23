Hakurk Türkiye için neden önemli? Eray Güçlüer CNN TÜRK’te anlattı

Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta bir süredir terörle mücadele faaliyetleri devam ediyor. Hedef terör örgütü PKK'yı Türkiye sınırlarından uzaklaştırmak ve terörle kaynağında mücadele etmek... Hakurk oldukça önemli bir nokta çünkü teröristlerin Irak'taki en önemli merkezlerinden Kandil'den Türkiye'ye yapılan saldırılardaki geçiş güzergahında bulunuyor. Bu nedenle de Kandil’in kapısı olarak adlandırılıyor.

Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlisi, terör ve güvenlik uzmanı Dr Eray Güçlüer, CNN TÜRK ekibiyle birlikte Hakurk'a gitti ve bölgedeki izlenimlerini ve Hakurk’un Türkiye için önemini canlı yayında anlattı.

Güçlüer, 'Hem bu coğrafyanın zorlu olmasına rağmen elimizdeki teknolojik imkanlar artık bu bölgede terörün varolmasının ortadan kaldırmış durumda. bundan sonra da teröristlerin bu bölgeye gelmesi imkansız görünüyor' diyor.