Türkiye Halay tartışmasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Halay tartışmasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Halay tartışmasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ Hayrabolu'da düğünde halay çekildiği esnada çıkan tartışma sonucu Erhan A. (28), Ferdi Alparslan'ı (25) bıçaklayarak öldürdü. 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen Erhan A., gözaltına alındı.

24 Ağustos 2021, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Olay, saat 02.00 sıralarında, Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi'ndeki bir düğünden sonra meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı karın bölgesinden bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.  

DHA

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