Haldun Boysan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır.

Usta oyuncu birçok sinema filmi ve dizilerde oynamıştır.

NEVŞEHİR (İHA)







