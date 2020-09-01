Magazin Haldun Boysan hayatını kaybetti

Haldun Boysan hayatını kaybetti

Magazin

Haldun Boysan hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

01 Eylül 2020, Salı 00:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haldun Boysan kimdir?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır.

Usta oyuncu birçok sinema filmi ve dizilerde oynamıştır.

NEVŞEHİR (İHA)


İlgili Haberler
Yunus Bülbül'den Muhterem Nur özrü!Kaya Çilingiroğlu: İstanbulkart kullanıyorum


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
31 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Grip mi, nezle mi yoksa corona virüs mü?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kaya Çilingiroğlu: İstanbulkart kullanıyorum