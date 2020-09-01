Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
01 Eylül 2020, Salı 00:03 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haldun Boysan kimdir?
Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.
Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır.
Usta oyuncu birçok sinema filmi ve dizilerde oynamıştır.
NEVŞEHİR (İHA)
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