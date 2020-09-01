Magazin Haldun Boysan’ın ölümüyle ilgili yeni iddia

Haldun Boysan’ın ölümüyle ilgili yeni iddia

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Haldun Boysan’ın ölümüyle ilgili yeni iddia

Oyuncu Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Boysan'ın corona virüs korkusundan dolayı hastaneye gidemediği için kalp pilini yeniletmediği iddia edildi.

01 Eylül 2020, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TV100'ün haberine göre Haldun Boysan, dün önce havuz başında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu tedavisinin ardından taburcu edildi.

Boysan’ın bu sabah kalp pilini değiştirmek için Ankara’daki doktoruna gideceği iddia edildi.

"Lütfen kendini bu kadar ihmal etme”

Sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber’in setten gelip otelde “Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme” dediği belirtildi.

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