İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayata gözlerini yumdu. Bu acı haberin ardından Haldun Ergüvenç kimdir? Haldun Ergüvenç kaç yaşındaydı? soruları merak ediliyor. İşte Haldun Ergüvenç hakkındaki detaylar…

HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç, seslendirme sanatçısı Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Haldun Ergüvenç, Karılar Koğuşu ve Damga Erol Taş'ı, Minyeli Abdullah filminde ise Kadir Savun'u seslendirmişti.



