Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik'in "cincon" gafına kulüplerin eski yöneticileri de dahil oldu. Hürriyet'in ulaştığı eski yöneticiler şunları söyledi:
Futbol Haldun Üstünel'den 'cincon' lafına sert tepki: Galatasaray ile karşı yakadaki takım asla dost olamaz!
Galatasaray cephesi
Haldun Üstünel, Fenerbahçe'nin adını anmadı
G.Saray ezeli rakibi ile dost olmaz. Özel hayatınızda sevdiğiniz eşiniz dostunuz arkadaşınız olabilir. Ama Galatasaray ile Kanarya dost olmaz. Geçmişte Ünal Aysal dost olmadı, rahmetli Mustafa Cengiz dost olmadı kupalar şampiyonluklar kazandık. Tekrar söylüyorum, özel hayatınızda olabilir ama G.Saray ile karşı yakadaki spor kulübü dost olamaz. Olursa kaybeden Galatasaray olur. Bunu başkan ve yönetim kurulumuz bilmiyor ise başlarına bu olay gelir. TÜSİAD başkanının seviyesini gördük. Bu konuda söyleyecek fazla söz yok.
Semih Haznedaroğlu: Dostluk adımları istismar edildi
Erol Bilecik’in sözleri hoşuma gitmedi. Bunlar dostluğa gölge düşürür. Yakışık almayan ters laflar. Açıkçası iyi niyetli insanların canını sıkar. Ne yazık ki bu söylemle G.Saray ve F.Bahçe başkanlarının iyi niyetle attığı dostluk adımları istismar edilmiş. G.Saray ve F.Bahçe dost olabilir. İkisi de Türk futbolu için mücadele ediyor. Biz düşman değiliz. Spor dostluktur. Burak Elmas ve Ali Koç’un yakın arkadaş, dost olması iyi bir şey. Ancak bu söylemler bunca güzel adımlara gölge düşürüyor. Cincon ne demek? Ben 82 yaşındayım ve bu ifadenin iyi niyetli kullanıldığını zannetmiyorum.
Fenerbahçe cephesi
Metin Doğan: Dikkat etmeliydi
Orada soyunma odasında özel bir konuşmada boş bulunmuş olabilir. Gene de dikkat edilmesi gerekir. Ben yöneticiyken farklı, taraftarken farklı davranırım.
Hakan Bilal Kutlualp: Abartmaya gerek yok
Biz G.Saray’a ezeli rakibiz, Allah onların eksikliğini göstermesin zira Galatasaray olmazsa Fenerbahçeliliğin keyfi olmaz. Aynı şekilde Fenerbahçe olmasa Galatasaraylılığın zevki keyfi olmaz. G.Saraylılar bize ‘Fener’ diyor. Ama biz F.Bahçeyiz, Fener, Haliç kıyısında bir semt veya bir aydınlatma aleti. Şimdi biz bunu hakaret olarak mı görelim? ‘Cincon’. ‘Cimbombom’dan türetildiğine göre hakaret olarak görmemiz için bize Cimbombom’un anlamını anlatsınlar bilelim, Hakaret yok, espri var. Abartmanın başka yere çekmenin gereği yok.
Hulusi Belgü: Onlar da 'Fenev' diyor?
Takıldı adamcağız elbette? Herkes Erol Bilecik’in ne kadar kibar, ne kadar naif bir insan olduğunu gayet iyi bilir. Belki de ağzından kaçırmış da olabilir her iki halde de burada bu kadar takılacak bir şey yok bence. Peki buradan soruyorum cim bom ne, cin con ne? Burada ne gibi bir hakaret çıkarılabilir ki? Şimdi karşı taraf ‘Minik kanaryalar’ deseydi hakaret mi olacaktı? Eski başkanımız Aziz Yıldırım’ın konuşmasına göndermen yaparak yıllarca ‘Fenev’ diyen kimlerdi? Bu tür küçük şeylere fazlaca takılmamak lazım.
İki bağımsız yorum: Uğur Meleke ve Şahan Gökbakar
Uğur Meleke: Şaka dediğiniz şey ayrıştırıcı!
Dünya ırk, din-dil, cinsiyet ayrımcılığı ile savaşırken, biz burada korkarım ki spor kulübü ayrımcılığı gibi eşsiz bir sorun yaratma yolundayız. Ben takım fanatikliğini asla bir kimlik olarak benimsemem, bana heavy-metal hayranlığı ya da pul koleksiyonerliği gibi genç işi gelir. Ancak sokakların algısı böyle değil. İnsanlar takım taraftarlığı üzerinden ayrıştırılıyor, düşmanlaştırılıyor. O yüzden bu sözcükleri sarf ederken daha hassas olmak lazım bence. Size şaka olarak gelen bir şeyin sokaktaki karşılığı ayrıştırıcı olabiliyor.
Şahan Gökbakar: Saçına ak düşmüş bir iş insanı...
Şu konuşmaya bakar mısınız? Koskoca, saçına ak düşmüş bir iş insanı, TÜSİAD başkanlığı falan da yapmış bir insanın kadına şiddete karşı yapılan bir “dostluk” maçına yaklaşımı bu mu olmalı... Ah be Erol bey amca. Fanatizm kötüdür.
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