Haldun Üstünel'in 20 yaş paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı
Sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel de Fenerbahçe fotoğrafıyla katıldı. 3 yıldızlı 2 tane Fenerbahçe logosunu yan yana koyan Üstünel'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
06 Mayıs 2021, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla gündeme oturdu.
20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu.
Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.
Milliyet Skorer
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