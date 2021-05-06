Futbol Haldun Üstünel'in 20 yaş paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Haldun Üstünel'in 20 yaş paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Futbol

Haldun Üstünel'in 20 yaş paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel de Fenerbahçe fotoğrafıyla katıldı. 3 yıldızlı 2 tane Fenerbahçe logosunu yan yana koyan Üstünel'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla gündeme oturdu.

20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu. 

Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.

Milliyet Skorer


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