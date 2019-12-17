Hale Akınlı son yolculuğuna uğurlandı
İBB Şehir Tiyatroları’nın ve Türk Sineması’nın değerli sanatçısı Hale Akınlı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni, Hale Akınlı’nın ailesi ve dostları Aliye Uzunatağan, Ayşegül İşsever, Eraslan Sağlam, Nergis Çorakçı, Semah Tuğsel, Uğurtan Atakan, Orhan Hızlı, Suphi Tekniker, Aslan Altın, Engin Uludağ, Güzin Özyağcılar, Betül Arım, Ersin Sanver, Bora Seçkin, Bennu Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Aslı Seçkin, Caner Çandarlı, Gürol Güngör, Hüseyin Köroğlu, Şevket Avşar, Yalçın Avşar, Bensu Orhunöz, Şenay Gürler, Goncagül Sunar’ın yanı sıra Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Hale Akınlı'nın yakın arkadaşı Müjde Ar, ‘ Bugün aramızdan ayrılan Hale Akınlı çok yakın arkadaşımdı, hayatta dik duran bir insandı, dik durduğu için de bakin cenazesi ne kadar kalabalık, herkesin sevdiği bir insandı, sanatında da çok başarılıydı’ dedi.
Ar ‘Mehtap da akciğer kanseri tedavisi görüyor ama hastalığı iyileşme seyri gösteriyor, kemoterapi görmüyor, çok iyiye giden bir hastalığı var tedaviye yanıt veriyor, yakında yürümeye de başlayacak’ açıklamasını da yaptı.
Hale Akınlı kimdir?
1941 yılında Ankara’da dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları’nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt’un eserinden uyarlanan “Tırpan”, Nezihe Meriç’in kitabından uyarlanan “Sular Aydınlanıyordu”, bir Aziz Nesin uyarlaması olan “Hadi Öldürsene Canikom”un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı. Sanatçı, Zeki Ökten’in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney’e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan’ın başrollerinde yer aldığı “Yol” başta olmak üzere Şerif Gören’in yönettiği “On Kadın”, Tunç Başaran’ın “Uçurtmayı Vurmasınlar” gibi pek çok filmde yer aldı. 2018’de Mam’art tarafından sahnelenen “Empatopya”da sezon boyu rol aldı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etti.
İBB Şehir Tiyatroları’nda Rol Aldığı Bazı Oyunlar
Dullar : Fitzgerald Kusz - 2010
Coriolanus : Wiliam Shakespeare - 2009
Bernarda Alba’nın Evi : Federico Garcia Lorca - 2008
Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - 2004
Çın Sabahta : Nezihe Meriç - 2001
Kuyruklu Yıldız Altında : Hüseyin Rahmi Gürpınar\Güner Sümer - 1997
Sular Aydınlanıyordu : Nezihe Meriç
Tırpan : Fakir Baykurt\Taner Barlas - 1979
Kocadağlar Ağası : Sabahattin Engin -1967
Filmografisi
Kara Ekmek : 2015
Güneşi Beklerken : 2013-2014
Keşanlı Ali Destanı : 2011
Umutsuz Ev Kadınları : 2011
Karadağlar : 2010
Yağmurdan Sonra : 2008
Bez Bebek : 2007
Kabuslar Evi “Gece Gelen Arkadaşlar” : 2006
Gece Yürüyüşü : 2004
Kısa Devre : 2002
O da Beni Seviyor : 2001
Karanlıkta Koşanlar : 2001
Dadı : 2000
Şehnaz Tango : 1996
Uçurtmayı Vurmasınlar : 1989
Bıçkın : 1988
Kaçamak : 1987
On Kadın : 1987
Merhamet : 1986
Sen Türkülerini Söyle : 1986
Dağınık Yatak : 1984
Yol : 1981
Tatlı Çarşamba : 1979