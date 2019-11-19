Half-Life Alyx geliyor

Half-Life meraklıları oyunun 3'üncüsünü beklerken Valve'den bir sürpriz geldi: Half-Life Alyx. Oyun, 21 Kasım'da resmen tanıtılacak.

19 Kasım 2019, Salı 13:35
A A
Half-Life Alyx geliyor

Yaklaşık 12 yıldır Half-Life sevdalılarının ‘o oyun bir gün çıkacak’ diyerek beklediği Half-Life 3 yine çıkmadı. Şirketten Half-Life 3 ile ilgili bir gelişme beklerken VR platformu için Half-Life: Alyx duyuruldu.

Resmi açıklamaya göre oyun bu 21 Kasım Perşembe günü tanıtılacak. Belki sürpriz olarak Half-Life 3’ün de tanıtılacağı bir etkinlik olabilir.

Daha önce oyunla ilgili sızıntılar olmuştu ve oyunun Half-Life 1 ve 2 arasında geçebileceği düşünülüyordu. Perşembe gününe kadar daha birçok tahmin ortaya atılacak gibi gözüküyor.



Half-Life: Alyx ismi tanıdık bir karakterden geliyor

Half-Life serisinin unutulmaz karakteri Gordon Freeman’ın arkadaşı Alyx Vance karakterinden geliyor. Bu detayın ardından oyunun klasik serinin hikayesinden mi yoksa yeni bir hikaye üzerinden mi devam edeceği merakla bekleniyor.



Half-Life fanları bu günü uzun zamandır bekliyor

Oyun dünyasının en ikonik oyunların biri şüphesiz Half-Life serisiydi. Yıllardır serinin yeni oyununun çıkması bekleniyordu. Valve, ters köşe yaparak VR platformu için farklı bir oyun çıkartmayı tercih etti.


Beşiktaş Espor takımı

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ucuza telefon alma rehberi