Half-Life Alyx geliyor

Yaklaşık 12 yıldır Half-Life sevdalılarının ‘o oyun bir gün çıkacak’ diyerek beklediği Half-Life 3 yine çıkmadı. Şirketten Half-Life 3 ile ilgili bir gelişme beklerken VR platformu için Half-Life: Alyx duyuruldu.

Resmi açıklamaya göre oyun bu 21 Kasım Perşembe günü tanıtılacak. Belki sürpriz olarak Half-Life 3’ün de tanıtılacağı bir etkinlik olabilir.

Daha önce oyunla ilgili sızıntılar olmuştu ve oyunun Half-Life 1 ve 2 arasında geçebileceği düşünülüyordu. Perşembe gününe kadar daha birçok tahmin ortaya atılacak gibi gözüküyor.









Half-Life: Alyx ismi tanıdık bir karakterden geliyor

Half-Life serisinin unutulmaz karakteri Gordon Freeman’ın arkadaşı Alyx Vance karakterinden geliyor. Bu detayın ardından oyunun klasik serinin hikayesinden mi yoksa yeni bir hikaye üzerinden mi devam edeceği merakla bekleniyor.









Half-Life fanları bu günü uzun zamandır bekliyor

Oyun dünyasının en ikonik oyunların biri şüphesiz Half-Life serisiydi. Yıllardır serinin yeni oyununun çıkması bekleniyordu. Valve, ters köşe yaparak VR platformu için farklı bir oyun çıkartmayı tercih etti.



