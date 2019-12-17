Halıların üzerinde sürekli geziyor olmak zamanla içerisinde bir sürü kıl, toz birikmesine sebep olur ve zamanla halıların rengi koyulaşır. Çok kullanılan halılarımız üzerine bir şey dökülmesi ise an meselesi olabiliyor. Durum böyle olunca halı nasıl temizlenir merak ediyor yada ev halısı temizleme yöntemleri arıyoruz. Sizde halı nasıl temizlenir merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Halı nasıl temizlenir? Ev halısı temizleme yöntemleri

⦁ İlk adım olarak temizleme işlemine geçmeden önce halımızı güzelce süpürmeliyiz.

⦁ Halıda lekeler oluştuysa bir kovanın içerisine ılık bir su alıp ıslattığınız bezin ucuna ufak bir damla bulaşık deterjanı koyun ve lekeyi yapmadan ve çok bastırmadan ovalayın.

⦁ Halınız sadece zamana karşı kararmaya başladıysa yine kova içerisine ılık su koyup 1 ölçek halı şampuanı koyup çok bastırmadan silebilirsiniz.

⦁ Halıyı silme suyu olarak hazırlanacak bir başka yöntem ise kovada ki ılık suyun içerisine biraz bulaşık deterjanı eklemektir. Bu karışımla halınızı silebilirsiniz.

⦁ Halınızda fazla deterjan kalıntısı kaldıysa bir kovada beyaz sirkeli karışım yapın ve bu karışımla halınızı silin. Böylece deterjan kalıntıları gitmiş olacaktır.

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