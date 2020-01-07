Halı püskülü nasıl temizlenir? Evde halı püskülü temizleme yöntemleri
Evde kullandığımız halılar günlük kullanma rutinine bağlı olarak çabuk kirlenir. Halıların çabuk kirlenmesinden daha çabuk olan bir şey varsa oda halı püsküllünün kirlenmesidir. Bütün tozu toplayan halı püskülleri çabuk kirlenir ve kararır. Halı püskülleri temizleme konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız "halı püskülü nasıl temizlenir, evde halı püskülü temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.
Halılar evdeki bütün tozu toplayan eşyalardan birisidir. Eğer halınızın püskülleri varsa halıdan önce bu görevi halı püskülleri görür. Evdeki halınızın püskülleri çabuk kararıyor ve kirleniyorsa "halı püskülü nasıl temizlenir, evde halı püskülü temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
Halı püskülü nasıl temizlenir? Evde halı püskülü temizleme yöntemleri
- Halı püsküllerini temizlerken temizleyeceğiniz aletin muhakkak temiz olamasına dikkat edin. Aksi taktirde kirler yayılacaktır.
- Halı püskülleri temizlerken bilinenin aksine çok ıslak bezle değil, sadece nemlendirilmiş bezle temizlemeyi tercih edin.
- Bebek şampuanı ve bebek pudrası kullanarak temizlemek kirlerin çıkmasında oldukça faydalı olacaktır.
- Halı püskülleriniz de inatçı lekeler varsa bulaşık deterjanı ile iyice çitileyip daha sonra duru suyla yıkadığınız bezle temizleyin.
- Beyaz kalıp sabunlar halı püskülü temizlemesinde oldukça işe yarayan temizleyicilerdir.
- Halı püsküllerinize vazelin sürerseniz hem düzgün durmasını sağlar hemde tozların kolay yapışmamasını engeller.
- Kuru şampuanlar halı püsküllerin de kullanıldığında temizlik konusunda size yardımcı olacaktır.
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