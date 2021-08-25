Türkiye Halı saha kavgasında kan aktı! Yaralılar var

Halı saha kavgasında kan aktı! Yaralılar var

Türkiye

Halı saha kavgasında kan aktı! Yaralılar var

Adıyaman'da halı sahada iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 01:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Esentepe Mahallesinde bulunan bir halı sahada gece geç saatlerde futbol oynayan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet T., (21) Yusuf Ş., (21) ve Sinan İ., (20) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN(DHA)

İlgili Haberler
Polis memurundan acı haber! Koronavirüse yenik düştüSon dakika.. Zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İzahı lazım
Rauf Tamer
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Sabahattin Çetin: Erdal İnönü’yle siyaset Joan Baez’le dans…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pes dedirten olay! HES kodunda anlaşıldı