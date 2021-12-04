Türkiye Halı sahada acı ölüm! Bir anda yere yığıldı

Halı sahada acı ölüm! Bir anda yere yığıldı

Türkiye

Halı sahada acı ölüm! Bir anda yere yığıldı

Antalya'da halı sahada futbol maçı yaptığı sırada kalp krizi geçiren Akif Göktaş (37) hayatını kaybetti. Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Manavgat ilçesinde ailesiyle yaşayan Akif Göktaş, dün gece arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı. Göktaş’ın yardımına arkadaşlarıyla halı saha görevlileri koştu. Halı sahanın yakınındaki özel hastaneye götürülen, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göktaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daha önce de 3 defa kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Akif Göktaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Bu arda, Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahangın güvenlik kamerasına yansıdı. 



DHA

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