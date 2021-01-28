Halı sahaların dayanma gücü kalmadı

Pandemi nedeniyle son 1 yılda sadece 2 ay çalışabilen halı sahalar teslim bayrağını çekmek üzere. Alınan kira yardımının 750 TL olduğuna dikkat çeken Halısaha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, “Büyükşehirlerde kiralar 10 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. Bu tür yardımlar bizim için pansuman bile değil. Vakıf ve belediyeye ait olan pek çok halı sahayı da işletiyoruz. Bu kurumlar bile kapalı olmamıza rağmen bizden kira istiyorlar. Hatta an itibarıyla ödeme yapamadığımız için tahliye ile karşı karşıyayız” dedi.

Spor salonları açık

Şu an tüm kapalı spor salonlarının ve fitness merkezlerinin açık olduğuna da dikkat çeken Gözüaçık, şunları söyledi: “Elle oynanan voleybol, basketbol, hentbol gibi sporların yanında güreş ve tekvando gibi yakın dövüş sporları da serbest.

Hatta FUTSAL adı verilen salon futbolu da bu süreçte oynanabiliyor. Ayrıca otellerde havuzlar da açık. Halı saha 1500 metrekare alanda 14 kişiye açık bir yer olmasına rağmen izin verilmiyor. Oysa spor salonlarında kişi başı sadece 6 metrekare bir alan düşüyor. Artık acilen açılması gerek.”

HES kodu ile alacağız

Halı sahaların açılması halinde hemen HES kodu ile çalışacaklarını kaydeden Mahmut Gözüaçık, şu bilgileri verdi: “Zaten ateş ölçerle içeri alacağız. Soyunma odası ve duş kullanmak yasak. Sadece el yıkama lavaboları serbest olacak. Kiralık ekipman uygulamasını da kaldırdık. Topları müşterilerin gözleri önünde dezenfekte edeceğiz. Dolaplar alkol bazlı ürünlerle dezenfekte edilecek. El teması olan her yer anlık olarak temizlenecek."

14 bin işletme bulunuyor

Mahmut Gözüaçık, Türkiye genelinde 14 bin halı saha işletmesi olduğuna da vurgu yaparak, "Ortaklarıyla birlikte 20 bin işveren var. 50 bin personel çalışıyor. 45 bin futbol okulu antrenörleri de buradan geçimini sağlıyor. Halı sahaların kapanması ailelerle birlikte 500 bin kişiyi etkiledi.

Çok daha düşük bir risk grubunda faaliyet göstermemize rağmen 16 Mart’ta kapatıldık, 14 Ağustos’ta açıldık, tekrar 20 Ağustos’ta kapatıldık. Yani 1 yılda 2 ay çalışabildik” değerlendirmesinde bulundu. Gözüaçık, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüştüklerini belirterek dilekçe sunduklarını söyledi.