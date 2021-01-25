Türkiye Haliç Üniversitesi 12 personel alacak! İşte başvuru şartları

Haliç Üniversitesi 12 personel alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

Haliç Üniversitesi 12 personel alacak! İşte başvuru şartları

Haliç Üniversitesi 12 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı. İlana göre 8 öğretim görevlisi, 4 de araştırma görevlisi alınacak. İşte detaylar.

25 Ocak 2021, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

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25 Ocak'ta açılan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

Takvim şöyle:

  • İlan Tarihi  25.01.2021
  • İlan Bitiş Tarihi  12.02.2021
  • Ön Değerlendirme Tarihi  17.02.2021
  • Giriş Sınavı Tarihi  22.02.2021
  • Sonuç Açıklama Tarihi  24.02.2021

Diğer detaylar ve istenen belgeler için tıklayın.

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