Haliç Üniversitesi 12 personel alacak! İşte başvuru şartları
Haliç Üniversitesi 12 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı. İlana göre 8 öğretim görevlisi, 4 de araştırma görevlisi alınacak. İşte detaylar.
25 Ocak 2021, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" denildi.
25 Ocak'ta açılan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.
Takvim şöyle:
- İlan Tarihi 25.01.2021
- İlan Bitiş Tarihi 12.02.2021
- Ön Değerlendirme Tarihi 17.02.2021
- Giriş Sınavı Tarihi 22.02.2021
- Sonuç Açıklama Tarihi 24.02.2021