Haliç Üniversitesi 12 personel alacak! İşte başvuru şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

25 Ocak'ta açılan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

Takvim şöyle: