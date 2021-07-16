Türkiye Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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