Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
16 Temmuz 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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