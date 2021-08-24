Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alımı yapacak. Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız