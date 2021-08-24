Türkiye Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alıyor

Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alıyor

Türkiye

Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alıyor

Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 08 Eylül 2021 olarak açıklandı.

24 Ağustos 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi 33 öğretim elemanı alımı yapacak. Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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