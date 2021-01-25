Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

25 Ocak'ta açılan başvurular 12 Şubat'ta sona erecek. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

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