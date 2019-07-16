Haliç Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?
Haliç Üniversitesi 25 araştırma görevlisi ve 11 öğretim görevlisi alacak. İlan bugün yayımlandı, 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki, Haliç Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan yayımlayarak "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır." diye belirtti.
Yapılan açıklama sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.
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İlan Tarihi 16.07.2019
İlan Bitiş Tarihi 05.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi 08.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 09.08.2019