Haliç Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? Haliç Üniversitesi 25 araştırma görevlisi ve 11 öğretim görevlisi alacak. İlan bugün yayımlandı, 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki, Haliç Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?