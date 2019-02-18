Haliç'te kartpostallık görüntüler
İstanbul'da hafta sonundan bu yana bahar havası hakim. Sıcaklıkların çarşamba gününe kadar 10 derecenin üzerinde seyretmesi ve havanın açık olması bekleniyor. Bu sabah Haliç'te çekilen sisli fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'a bahar geldi. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular dün kendini dışarı attı. Bahar havası haftanın ortasına kadar devam edecek.
HAFTA SONU KAR GELECEK
İstanbul'da perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar düşecek ve yağmur etkisini gösterecek. Yağmurun ardından ise Meteoroloji'den gelen son dakika verisine göre sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
İstanbul'da bu sabah sıcak havanın da etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah saatlerinde Haliç'i kaplayan sis muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.