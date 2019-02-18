İstanbul'a bahar geldi. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular dün kendini dışarı attı. Bahar havası haftanın ortasına kadar devam edecek.

HAFTA SONU KAR GELECEK

İstanbul'da perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar düşecek ve yağmur etkisini gösterecek. Yağmurun ardından ise Meteoroloji'den gelen son dakika verisine göre sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul'da bu sabah sıcak havanın da etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah saatlerinde Haliç'i kaplayan sis muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.