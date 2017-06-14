Halıdaki inatçı lekelerden kurtulmanın yolu…

Lekeye hemen müdahale edin

Lekeli kısmı ovmayın

Temizleme Suyuna Sirke Ekleyin

Halınızı Durulamayı Unutmayın

Temizlik konusunda takıntılı olan bir kadının halısı da aynı evin diğer alanları gibi tertemizdir. Ancak kaza geliyorum demez bir anda halınızın üstünde kocaman bir çay ya da kahve lekesiyle karşılaşabilirsiniz.Peki, böyle bir durumda; lekeden hemen en etkili bir şekilde nasıl kurtulur? İşte cevabı…Bir anlık dikkatsizlik sonucu dökülen içecek ve yemek lekelerine vakit kaybetmeden müdahale etmeli leke halıya tamamen nüfuz etmeden temizlemeye özen göstermelisiniz.Lekenin dağıtılmadan temizlenmesi gerekmektedir bu nedenle ilk etapta güç uygulayarak ovalamayın. Lekenin üst tabaksını mümkünse bir kaşık veya havlu yardımıyla alın.Halınızı silmek için hazırladığınız ılık suya iyi bir temizleyici olan bulaşık deterjanı ve az miktarda beyaz sirke eklerseniz hem lekenin iz kalmadan kolayca çıkmasını hem de halınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.Lekeli kısmı sildikten sonra mutlaka temiz su ile ıslatılmış bezle halınızdaki köpüklü bölgeyi durulayın.