Halıdaki inatçı lekelerden kurtulmanın yolu…
Halınıza dökülen çay, kahve, yağlı yemek artıkları gibi inatçı lekeleri çıkarmakta zorlanıyorsanız bu önerileri göz ardı etmeyin.
Temizlik konusunda takıntılı olan bir kadının halısı da aynı evin diğer alanları gibi tertemizdir. Ancak kaza geliyorum demez bir anda halınızın üstünde kocaman bir çay ya da kahve lekesiyle karşılaşabilirsiniz.
Peki, böyle bir durumda; lekeden hemen en etkili bir şekilde nasıl kurtulur? İşte cevabı…
Peki, böyle bir durumda; lekeden hemen en etkili bir şekilde nasıl kurtulur? İşte cevabı…