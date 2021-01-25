Halil Dervişoğlu Galatasaray ile resmen sözleşme imzaladı
Galatasaray, Brentford'tan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Kiralık olarak transfer edilen milli oyuncu formayı giydi. Kulüpten resmi açıklama da geldi.
25 Ocak 2021, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
Ümit Milli Takım formasıyla oynadığı 11 maçta 8 gol atan genç futbolcu, bu sezon ekim-ocak ayları arasında kiralık olarak forma giydiği Twente’de 9 karşılaşmada gol atamadı. Halil, Brentford’da oynadığı 2 resmi maçta ise 1 gol kaydetti.