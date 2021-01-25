Futbol Halil Dervişoğlu Galatasaray ile resmen sözleşme imzaladı

Halil Dervişoğlu Galatasaray ile resmen sözleşme imzaladı

Futbol

Halil Dervişoğlu Galatasaray ile resmen sözleşme imzaladı

Galatasaray, Brentford'tan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Kiralık olarak transfer edilen milli oyuncu formayı giydi. Kulüpten resmi açıklama da geldi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini borsaya bildirdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Ümit Milli Takım formasıyla oynadığı 11 maçta 8 gol atan genç futbolcu, bu sezon ekim-ocak ayları arasında kiralık olarak forma giydiği Twente’de 9 karşılaşmada gol atamadı. Halil, Brentford’da oynadığı 2 resmi maçta ise 1 gol kaydetti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adem Ljajic: Para değil aşk adamı, yedek değil rol adamı, asist değil gol adamı