Hollanda'dan aile bireyleriyle yola çıkan baba Dervişoğlu "Rotterdam maça geliyor, Allahım bugün güç kuvvet ver..." paylaşımı yaptı.

Instagram'dan yapılan storyde ayrıca "Gerçekleri tarih yazar" ifadesi de kullanıldı. Muzaffer Dervişoğlu'nun aynı zamanda oğlunun menajerliğini yaptığı biliniyor.

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