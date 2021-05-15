Futbol Halil Dervişoğlu ve ailesi şampiyonluk için İstanbul'a geldi

Halil Dervişoğlu ve ailesi şampiyonluk için İstanbul'a geldi

Futbol

Halil Dervişoğlu ve ailesi şampiyonluk için İstanbul'a geldi

Galatasaray formasıyla son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'nda şampiyonluk paylaşımı geldi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hollanda'dan aile bireyleriyle yola çıkan baba Dervişoğlu "Rotterdam maça geliyor, Allahım bugün güç kuvvet ver..." paylaşımı yaptı. 

Instagram'dan yapılan storyde ayrıca "Gerçekleri tarih yazar" ifadesi de kullanıldı. Muzaffer Dervişoğlu'nun aynı zamanda oğlunun menajerliğini yaptığı biliniyor.

Fanatik

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Göztepe Beşiktaş'ın 91 kişilik kafilesine izin vermedi