Halil Dervişoğlu ve ailesi şampiyonluk için İstanbul'a geldi
Galatasaray formasıyla son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'nda şampiyonluk paylaşımı geldi.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Hollanda'dan aile bireyleriyle yola çıkan baba Dervişoğlu "Rotterdam maça geliyor, Allahım bugün güç kuvvet ver..." paylaşımı yaptı.
Instagram'dan yapılan storyde ayrıca "Gerçekleri tarih yazar" ifadesi de kullanıldı. Muzaffer Dervişoğlu'nun aynı zamanda oğlunun menajerliğini yaptığı biliniyor.
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