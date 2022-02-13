Halil Falyalı cinayetinde Faysal Söylemez de gözaltına alındı

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.





KATİLLERE MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPILMIŞ

KKTC’de evine giderken öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında detaylar belli olmaya başladı. 45 gün hazırlık yapan katillere suikast için milyon dolarlık ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Sanal bahis ve kumar işletmecisi Halil Falyalı salı akşamı Girne’de evine giderken pusuya düşürülmüş, şoförüyle uzun namlulu silahlarla taranarak öldürülmüştü. KKTC polisi dün akşam Girne’nin Alsancak bölgesinde bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan 2 kişi tutukladı. Böylece KKTC’de tutuklananların sayısı 4’e yükseldi. Elde edilen bilgilere göre cinayete karışanların bir bölümünün kimlikleri belirlendi ve Türkiye’de oldukları tespit edildi. Araştırmasını derinleştiren polisler kritik bilgilere ulaştı. Buna göre 1 kişi 45 gün önce Halil Falyalı’nın Girne’deki 5 yıldızlı oteli Les Ambassadeur’a müşteri kimliğiyle yerleşti ve gün gün Falyalı’nın ne yaptığını arkadaşlarına aktardı. Cinayetten bir süre önce bir başka ekip adaya geldi ve çok sayıda araç kiraladı, kullan-at telefonları temin etti.



