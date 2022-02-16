Türkiye Halil Falyalı cinayetinde önemli gelişme! Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu

Halil Falyalı cinayetinde önemli gelişme! Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu

Türkiye

Halil Falyalı cinayetinde önemli gelişme! Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıda şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin bulunduğu açıklandı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 15:23 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara’da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.


"80 KAMERA KAYDI İNCELEMEYE ALINDI''

Polis, olayla ilgili 300’den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi. Polis ayrıca, KKTC Kent Güvenlik Sisteminden (KGS) alınan görüntülerle ilgili incelemelerin sürdüğünü, olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Girne Kaza Mahkemesi, gözaltında bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılan zanlılar V.S. ve M.Ç.’nin soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildiğini duyurdu.

İHA


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