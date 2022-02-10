Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) bir süredir koruma sayısını artırmıştı ve zırhlı araçla seyahat ediyordu. Girne’deki otelinden önceki akşam eşi ve üç çocuğuyla evine giderken bu kez zırhlı araca ailesini bindirdi. Üç araçlık konvoy eve yaklaşmışken Falyalı yolda pusuya düştü. Çapraz ateşe tutulan Falyalı ile şoförü ölürken cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sarstı. Yetkililere göre, saldırganlar takip ettikleri Falyalı’nın hem otelden çıkış saatini hem de zırhlı araca binmediğini biliyordu.

ZIRHLI ARAÇLA SEYAHAT EDİYORDU

KKTC’yi şoke eden iş insanı Halil Falyalı (53) cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor. Organize Cinayet önceki akşam Girne’nin Çatalköy bölgesinde meydana geldi. KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Halil Falyalı, bir süredir koruma sayısını arttırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.

Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti. Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy’deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.





ÖNCE ŞOFÖRÜ VURDULAR

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

FALYALI'NIN BEDENİNDEN 16 MERMİ ÇIKTI

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı’nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.

UZUN SÜREDİR İZLENİYORDU

Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi. Saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç dün sabaha karşı yakalandı ve gündüz saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkartılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk kararı alındı. Soruşturmayı büyük bir gizlilikle yürüten polis, henüz saldırganların sayısı hakkında açıklama yapmadı.





Yetkililer, saldırganların Falyalı’nın otelden hareket saati, zırhlı araca binmediği, hangi araçta bulunduğu gibi detaylara sahip olduğunu, uzun süredir takip ettiklerini ve kaçış planlarını yaptıklarını değerlendiriyor.

Özge Taşger Falyalı’yla evli olan üç çocuk babası Falyalı bugün doğduğu Gazimağusa’nın Kumyalı köyünde toprağa verilecek.

BÜYÜK MAL VARLIĞI

Halil Falyalı KKTC yargısının yakından tanıdığı bir isim. En son geçen yıl 15 Ekim’de Turgut Katırcı adlı bir çalışanını darp etmekten tutuklanan Falyalı’nın mahkeme kayıtlarına göre, 1987’den 2013’e kadar çok sayıda taciz, tehdit gibi sabıka kaydı bulunuyor. Hollanda, Fransa, ABD gibi ülkelerde yasal bahis şirketleri olduğu ileri sürülen Falyalı mahkemedeki ifadesinde mal varlığını, inşaat yapımı, motorlu araç yağ üretimi, liman işletmeciliği (marina), Les Ambassadeurs otel (5 yıldızlı), casino, çok sayıda bina ve araçlar diye açıklamıştı. Falyalı ayrıca, Royal Marine adlı 7 yıldızlı bir otel inşaatına başladığını da kaydetmişti. Falyalı’nın medya yatırımları da biliniyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Halil Falyalı cinayeti KKTC’de birinci gündem maddesi oldu. Yerel gazeteler manşetlerinde cinayete geniş yer verirken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu cinayet hepimizi derinden sarstı. Sosyal medyada, çeşitli farklı yayın organlarında birtakım ciddi eleştiriler olabilir. Ben teşkilatlarımızın yapacağı araştırma ve çalışmaların netice vereceğine inanıyorum” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Emniyet Genel Müdürü’nden bilgi aldığını söyledi, “Olayın takipçisi olacağım” diye konuştu. Cinayetin ardından Tatar, Sucuoğlu ve diğer yetkililer toplantı yaparak gelişmeleri ele aldı.

İSTANBUL’DA 3 GÖZALTI

Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul’da 3 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlendi.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edileceği öğrenildi.

EGM'DEN AÇIKLAMA

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır” denildi.

KKTC'DE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTIDA ALINDI

Sabah saatlerinde KKTC’de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.