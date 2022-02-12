Halil Falyalı cinayetiyle ilgili flaş gelişme

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC’de 4, İstanbul’da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.

Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.





İKİ YAKIN KORUMASI DA GÖZALTINDA

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada, kumarhane işletmecisi Falyalı’nın iki yakın koruması da gözaltına alındı.

Polis Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili bugün 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Falyalı’nın 2 yakın koruması olan Türkistan Gülce ve Halil Işık’ın da gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, iki yakın korumanın cinayet gecesi ruhsatsız silah taşıdığı ve ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

İHA