Halil İbrahim Kurum kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Birçok dizide set aşkları yaşanıyor. Yeni Gelin dizisinde de bu tarz bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Oyuncu Halil İbrahim Kurum, 53 yaşındaki Sema Keçik ile aşk yaşamaya başladı. İkili arasında 25 yaş fark olunca bir anda magazin dünyası iki oyuncuyu konuşmaya başladı. Özellikle Halil İbrahim Kurum hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?

1990 doğumlu oyuncu Halil İbrahim Kurum Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan Halil İbrahim Kurum müzik ile de iç içedir solist olarak sahne almaktadır.

2017 yılında ilk oyunculuk deneyimini Show Tv ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Baran karakteri ile gerçekleştirmektedir. Oyunculuğunu geliştirme adına Hindistan ve Almanya gibi ülkelerde çeşitli kurslara ve eğitimlere katılmıştır. Halil İbrahim Kurum aslen Adana doğumludur.



