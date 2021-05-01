Halil Sezai: Bitik bir imajım var
Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı Halil Sezai, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu. İşte yaptığı çarpıcı açıklamalardan satırbaşları...
01 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz.
- Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu.
- Sosyal fobi yaşamadım. Gardiyanından müdürüne önyargımı kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Cezaevinin yemekleri çok güzel. Çıkarken “Bu domatesi nereden alıyorsunuz?” dedim.
- Annemle yaşayan bir insanım. Bazen anneannem de bize geliyor. annem yazın ayvalık’a gider, kışları benimle kalıyor. Babam iki sene önce vefat etti.
- Dışarıdan aşk şarkıları yapan, alkol alan ve bitik bir imajım var ama bunlar da yaptığınız işlerle doğrultulu. Aslında komedi oyunculuğunu çok severim. ‘Sevgili Dünürüm’ ve ‘Kahve Bahane’ isimli komedi dizilerinde rol aldım.
‘İLİŞKİLER HIZLI TÜKENİYOR’
- Sahnede rahatlıyorum. Başka bir boyuta geçiyorum. Ben şarkılarımı gözlerim kapalı söylüyorum. Bazen konserlerim 4-5 saat sürüyor.
- Hayatımda aşk varsa muhteşem oluyor. Her şeyi onunla yapmak en büyük keyfim. Bizim camiada insanların ilişkileri hızlı tüketiliyor. Benim ilişkilerim uzun sürüyor.