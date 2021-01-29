Magazin Halil Sezai: Sütten çıkmış ak kaşık değilim

Halil Sezai: Sütten çıkmış ak kaşık değilim

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Halil Sezai: Sütten çıkmış ak kaşık değilim

Halil Sezai Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği için geçen eylül-ekim aylarında 45 gün tutuklu kalmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuşan Sezai, Exxen’deki ‘Katharsis’ programına çarpıcı açıklamalar yaptı...

29 Ocak 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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“Cezaevi süreci buna ihtiyacım varmış gibi geçirdiğim bir dönem oldu. Tek başıma bir odada kaldım. Hava almaya bile doğru düzgün pek çıkmadım. Bol bol kitap okuyup içsel bir yolculuk yaptım. Sakin ve sabırlı bir adam olduğumu düşünürdüm ama böyle değilmişim. Bu yaşadıklarımı anlamaya çalıştım. Bu durum vicdanınızı kötü hissettiriyor.”

‘Kimseyi katletmedim’

“İnsanlar beni yaptığım filmlerden dolayı ‘Bu sabah akşam içer’ diye düşünüyor ama öyle bir şey yok. Sıradan biri olsaydım böyle bir şey olmayacaktı. Daha kötüleri yaşanıyor ama kimse sesini çıkarmıyor. Kusura bakmasınlar; ben kimseyi katletmedim. Sırf medyatik bir figürüm diye kimsenin bana bu kadar yüklenmeye hakkı yok.”

'Tacize dayanamadım'

“Sütten çıkmış ak kaşık değilim ama insan bu kadar da linç edilmez. Psikolojik şiddet de suç sayılmalı bence. Birinin sizin karşınızda aylardır küfür ettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Ben o şahsı anlatıldığı gibi 80 yaşında bir amcacık gibi göremedim. İki senedir tanıyorum, tacizlerine altı ay dayanabildim. Sonra olan oldu. Her insanda bu potansiyel var. ‘Keşke yapmasaydım’ dediğim oluyor. Ancak kendimi bu kadar ezip dövemem, üzgünüm; adam öldürmedim.”

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