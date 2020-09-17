Halil Sezai tutuklandı

İfadesi ortaya çıktı

İfadesinde Hüseyin Meriç’i yaklaşık 2 yıldır tanıdığını belirten Sezai, "Geçmişte Hüseyin Bey’le defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım." dedi.

"Sinirle kendisine birkaç defa vurdum"

İfadesinde, "Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti: Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada ’Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı’ şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."

"Şehadet getirdiğini duymadım"

Sezai ifadesini şu şekilde sonlandırdı: Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım"

Ne olmuştu

Tuzla’da 15 Eylül’de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai’yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.

Sezai, yaklaşık 2 saat savcılıkta ifade vermesinin ardından "Kasten silahlı yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılığın açıklaması Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tuzla’da bir villa sitesinde 15 Eylül’de Halil Sezai Paracıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının belirlendiği anlatılan açıklamada, tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı, kolluk ekibine de iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada, mağdur H.M. hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüphelilerin serbest bırakıldığı ifade edilerek, devam eden araştırmalar kapsamında 16 Eylül’de kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ile alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği vurgulandı.

Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "17 Eylül’de Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilip ifadesi alınan şüpheli, ’silahla yaralama’ ve ’silahla tehdit’ suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."





DHA