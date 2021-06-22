Magazin Halil Sezai'den 'Rencide' şikayeti

Halil Sezai'den 'Rencide' şikayeti

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Halil Sezai'den 'Rencide' şikayeti

Komşusunu darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Halil Sezai, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Halil Sezai, savcılığa sunduğu dilekçede, gözaltına alındığı sıradaki fotoğrafların paylaşılarak kendisine küfür edildiğini rencide olduğunu belirtti.

22 Haziran 2021, Salı 11:04 Son Güncelleme:
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Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki hakaretlere dayanamayarak soluğu savcılıkta alan ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesine ek olarak gözaltına alındığı sırada polislerle birlikte çekilen fotoğrafını sundu.

'AĞIR HAKARETE MARUZ KALIYORUM'

Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Halil Sezai, bir kullanıcının kendisine 'Onun bunun çocuğu' şeklinde yorumda bulunarak hakaret ettiğini belirtti. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna rencide edildiğini belirten ünlü şarkıcı sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. GÜNAYDIN/ ATAKAN IRMAK


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